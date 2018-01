Polícia espanhola detém 476 imigrantes ilegais A polícia espanhola interceptou 476 africanos que tentavam entrar ilegalmente no país durante a madrugada deste sábado, depois de atravessarem para o continente europeu em botes de borracha. Esta é a maior prisão de supostos imigrantes ilegais em um único dia, na Espanha, ocorrida este ano. De acordo com um porta-voz da polícia, 416 pessoas foram interceptadas em diversos botes de borracha na costa da cidade de Tarifa, no ponto mais ao sul de toda a Europa. Outros 32 foram detidos em terra depois de terem chegado pelo mar. Ainda hoje, 28 africanos foram interceptados na costa de Fuerteventura, nas Ilhas Canárias, quando equipes da Guarda Costeira trabalhavam no resgate do corpo de um africano afogado no mar. A polícia de Tarifa informou que a maior parte dos imigrantes foi avistada em oito barcos, alguns deles com mais de 60 pessoas a bordo. A maioria dos detidos era do sexo masculino e proveniente de Marrocos. Mais de 100 pessoas eram de nações subsaarianas não reveladas pela Guarda Civil. De acordo com as autoridades locais, mais de 7.000 africanos foram detidos desde janeiro na tentativa de entrar ilegalmente no país.