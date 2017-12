Polícia espanhola detém suspeitos de vínculos terroristas Pelo menos onze pessoas foram detidas por sua suposta relação com o terrorismo islâmico em uma operação realizada nesta terça-feira em Ceuta, cidade espanhola situada no norte da África, segundo fontes policiais. Cerca de 300 policiais fizeram buscas em vários locais e realizaram as detenções, cujo número pode aumentar nas próximas horas. As detenções ocorreram em diferentes bairros de maioria muçulmana e em algumas mesquitas.