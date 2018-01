Polícia espanhola encontra 13 corpos de imigrantes A polícia das Ilhas Canárias descobriu um barco no Oceano Atlântico com corpos de 13 pessoas que tentavam imigrar da África para a Europa. As autoridades buscam por 20 outras que continuam desaparecidas. A guarda costeira interceptou o barco a 12 km da ilha de Fuerteventura. Quatro sobreviventes estão em estado grave, informa a agência de notícias Efe, citada pela Associated Press. Outras 20 pessoas teriam se afogado na tentativa de chegar à ilha, uma das mais orientais do arquipélago. Durante os meses do verão, milhares de africanos tentam cruzar o Estreito de Gibraltar para chegar ao sul da Espanha, ou se dirigem a noroeste, rumo às Canárias.