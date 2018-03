Polícia espanhola encontra carro de jogadora holandesa

A polícia espanhola encontrou nesta quarta-feira, 22, o carro da jogadora de vôlei Ingrid Visser, que desapareceu misteriosamente na cidade de Murcia. O Fiat Panda preto estava trancado e estacionado em uma avenida da cidade. Os investigadores rebocaram o carro para um depósito e começaram a perícia, que deve dar pistas sobre o paradeiro da jogadora.

Ingrid, de 35 anos, desapareceu no dia 13. Ela e o namorado, Lodewijk Severein, de 57, alugaram um carro no aeroporto, fizeram o ckeck-in em um hotel, deixaram as malas e sumiram. Sem pistas, a família apelou para a população de Murcia, espalhou cartazes pela cidade e criou um site para descobrir o que ocorreu com ela.

A polícia espanhola suspeita de sequestro. A família, no entanto, deu declarações à imprensa holandesa se dizendo "pessimista" com relação ao caso. Ingrid foi campeã europeia em 1995, jogou pelo Minas Tênis Clube, em 1998, e é recordista de partidas disputadas pela seleção holandesa de vôlei.