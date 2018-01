Polícia espanhola encontra casa onde bombas foram feitas A polícia espanhola encontrou a casa onde foram fabricadas as bombas usadas no ataque terrorista de 11 de março em Madri, informou a rádio Cadena SER. Investigadores encontraram detonadores e vestígio de dinamite em uma casa em, Alcalá de Henares, 30 km a nordeste da capital espanhola. Até o momento 18 pessoas foram detidas sob suspeita de terem participação no ataque, que deixou 190 mortos e mais de 1.800 feridos; nove dos suspeitos foram indiciados pela Justiça espanhola. As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.