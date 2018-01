Polícia espanhola explode pacote-bomba A polícia espanhola afirmou que estava investigando um pacote-bomba enviado da Itália, que foi entregue hoje no escritório de um importante jornal, na cidade de Barcelona. O pacote foi enviado para o escritório regional da Catalunha do diário El País. Os agentes de segurança do prédio suspeitaram do embrulho e alertaram a polícia. Uma equipe especializada retirou o pacote e procedeu a uma explosão controlada da bomba. Segundo a polícia, a bomba tinha cerca de 40 gramas de explosivos. O ministro do Interior, Angel Acebes, disse aos repórteres que o pacote havia sido enviado de Milão e tinha uma mensagem pedindo a libertação de prisioneiros. De acordo com ele, a mensagem era assinada por um grupo desconhecido chamado "Os Cinco Cs", que se opõem ao capitalismo, às prisões e aos agentes policiais.