Polícia espanhola identifica envolvidos no atentado A polícia espanhola identificou seis suspeitos de envolvimento nos atentados terroristas em Madri que deixaram 201 mortos e 1.668 feridos. Segundo essas fontes, seis suspeitos são de origem marroquina. Um argelino foi detido hoje no País Basco. As autoridades espanholas acreditam que os terroristas implicados têm laços com um grupo radical do Marrocos que matou mais de 40 pessoas nos atentados suicidas de maio do ano passado em Casablanca. El País informou que a Justiça espanhola dedica atenção especial ao marroquino Jamal Zugan, detido no sábado com mais dois marroquinos e dois indianos. "Zugan é o primeiro suspeito, identificado por dois sobreviventes mediante fotos", destacou o diário madrileno. Ele teria ajudado a fabricar as bombas detonadas nos quatro trens. O investigador francês Jean-Charles Brisard, entrevistado pela Associated Press, disse dispor de evidências que unem Zugan a Mohamed Fizazi, líder espiritual do grupo terrorista Salafia Jihadia (ligado à Al-Qaeda) e um dos 87 condenados pela Justiça marroquina em agosto por implicação nos atentados de Casablanca. Os dois indianos detidos foram postos em liberdade depois de terem sido submetidos a longo interrogatório. Eles venderam os telefones celulares usados pelos terroristas como controles remotos para detonar as bombas, acondicionadas em mochilas. Segundo a Cadena Ser (rede privada de rádio), a polícia concluiu que é autêntica outra prova do envolvimento de uma rede islâmica na tragédia: um videotape encontrado sábado à noite, no qual um indivíduo com sotaque marroquino se diz porta-voz da Al Qaeda e atribui a autoria dos atentados de Madri à rede terrorista de Osama bin Laden. O argelino Ali Amrous, preso no País Basco, havia sido preso e libertado em janeiro por porte de drogas. Naquela ocasião, ele tentou reagir à prisão e fez uma série de ameaças: "Vamos matar um montão de madrilenos; vamos encher as ruas de Castelhana (centro de Madri) de mortos." Ele teria até mesmo citado a palavra Atocha - onde ocorreu um dos atentados mais mortíferos. O argelino foi transportado hoje mesmo para a capital espanhola a fim de ser interrogado pelo juiz Baltasar Garzón. A polícia espanhola não acredita que ele esteja envolvido diretamente nos atentados. Mas acha que tinha conhecimento do plano e pode fornecer novas pistas. O ministro do Interior espanhol, Angel Acebes, negou-se a fazer comentários sobre essas novas informações, difundidas pela imprensa local e internacional. Ele disse apenas que as autópsias feitas nas vítimas dos atentados não encontraram nenhuma evidencias de ataque suicida, como insistem em informar alguns diários. Acebes enviou em seguida um recado aos espanhóis e à comunidade internacional: as investigações destinadas a descobrir os responsáveis por esses ataques são complexas e levarão muito tempo para serem concluídas. Essas investigações contarão com a ajuda dos Estados Unidos. Foi o que disse hoje o presidente George W. Bush, durante entrevista na Casa Branca. "Trabalharemos com nossos amigos (espanhóis) para levar os terroristas aos tribunais", insistiu o presidente americano. Bush recusou-se a responder a uma pergunta sobre se o resultado das eleições espanholas de domingo levará os terroristas a ter a convicção de que podem influir na vida política dos países. Contudo, destacou: "O objetivo do terror é que o mundo se acovarde."