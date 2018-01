Polícia espanhola prende 11 terroristas no País Basco Pelo menos 11 pessoas foram detidas nesta quinta-feira pela polícia espanhola no País Basco e Navarra, em uma operação que também encontrou várias sedes do Batasuna, braço político do grupo separatista ETA. A ação policial começou no final da noite de ontem em residências particulares e nas ?herriko taberna? (sedes sociais de Batasuna), nas cidades bascas de Bilbao, San Sebastian e Vitoria. A polícia ainda prendeu duas pessoas e encontrou uma sede da organização juvenil de esquerda, Segi, em Pamplona, em Navarra.