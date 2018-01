Polícia espanhola prende se concentra na Al-Qaeda Uma investigação internacional sobre os atentados à bomba em Madri centrou seu foco em células extremistas da rede Al-Qaeda. Em sua edição de hoje, o jornal espanhol El Pais divulgou uma reportagem informando que mais cinco marroquinos foram presos e dois indianos suspeitos, libertados. Segundo o jornal, um dos suspeitos foi reconhecido pelos sobreviventes dos ataques. O porta-voz do Ministério do Interior, Juán de Diós, não confirmou as informações. Os indianos Vinay Kohly e Suresh Kumar eram suspeitos de ter vendido cartões telefônicos para três marroquinos presos. As bombas foram disparadas por telefones celulares. As investigações resultaram na detenção de três marroquinos e dos dois indianos no sábado porque um cartão de telefone celular foi encontrado em uma bomba que não explodiu e acabou rastreado. Enquanto isso, o investigador francês Jean-Charles Brisard disse a The Associated Press que encontrou uma ligação direta entre o suspeito marroquino preso Jamal Zougam e Mohamed Fizazi, líder espiritual de um grupo extremista suspeito de envolvimento em um atentado suicida à bomba ocorrido no ano passado em Casablanca, no Marrocos, quando 45 pessoas morreram. Zougam já havia sido identificado pelo juiz espanhol Baltasar Garzón como seguidor de Imad Yarkas, suposto líder da célula da Al-Qaeda e que permanece preso sob suspeita de ter ajudado a planejar os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Em uma ligação com Yarkas monitorada pela polícia espanhola em agosto de 2001, Zougam disse que havia se encontrado com Fizazi, que esteve entre 87 sentenciados no atentado no Marrocos. Fizazi foi condenado a 30 anos de reclusão.