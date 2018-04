Polícia especial começa a filtrar internet A polícia iraniana inaugurou ontem um departamento especial para investigar "crimes" na internet, em uma tentativa de restringir ainda mais o acesso à rede no país. O anúncio foi feito pelo chefe da Polícia Nacional, general Esmail Ahmadi Moqaddam. A primeira unidade já está atuando em Teerã e autoridades esperam que o controle seja ampliado para todo o país até março. O departamento combaterá grupos dissidentes e "antirrevolucionários" que, segundo as autoridades iranianas, foram os responsáveis em 2009 pelos protestos contra a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad.