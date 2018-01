Polícia está "segura" de ter encontrado corpo de Pearl O general Rashid Quereshi, porta-voz presidencial do Paquistão, disse que a polícia está "bastante segura" de que o cadáver encontrado ontem ao sul de Karachi é o do jornalista norte-americano Daniel Pearl. Uma equipe de quatro especialistas forenses viajou hoje a Karachi para examinar os restos encontrados ontem. A polícia encontrou o corpo depois de receber informações de três novos suspeitos do seqüestro de Pearl. Os suspeitos garantiram que o cadáver era o de Pearl, segundo o médico Kasim Soomro, médico da polícia na província de Sindh. Quatro radicais islâmicos estão sendo julgados desde 22 de abril, acusados de terem seqüestrado e assassinado o jornalista. Os quatro se declararam inocente. Pearl foi seqüestrado em 23 de janeiro em Karachi, uma cidade portuária no sul do Paquistão. Um vídeo de três minutos, onde se mostra a forma como ele foi assassinado, foi enviado às autoridades norte-americanas um mês depois. Hope, investigadores paquistaneses examinaram um quarto onde acredita-se que o jornalista norte-americano Daniel Pearl teria ficado detido por dois ou três dias antes de ser assassinado e ter o seu corpo desmembrado. O cômodo fica perto do local onde foram encontrados os restos mortais que seriam de Pearl. Mansour Mughal, chefe da equipe que investiga o desaparecimento do jornalista, disse à Associated Press, em uma entrevista por telefone, que a polícia encontrou no quarto uma cadeira muito similar à que apareceu em fotografias enviadas pelos seqüestradores de Pearl a agências de notícias. Mughal disse também que haviam sido encontrados botões da camisa que Pearl usava nas fotografias. "Acreditamos ser este o quarto onde Pearl permaneceu por dois ou três dias", disse ele.