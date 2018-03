Polícia esvazia Sacré Coeur de Paris após encontrar explosivos A basílica do Sacré Coeur (Sagrado Coração), um dos mais famosos monumentos de Paris, foi esvaziada nesta terça-feira depois de ter sido encontrado em seu interior um artefato explosivo ? sem detonador, informou a polícia. A bomba, aparentemente de fabricação caseira, consistia em bujões com gás de cozinha e gasolina colocados juntos dentro de um saco de lixo, por sua vez colocado dentro de uma sacola de compras, disse a polícia. Especialistas em explosivos foram enviados ao templo, do qual se tem uma vista panorâmica de Paris, e o artefato foi enviado para um laboratório da polícia para análise. A polícia antiterrorista está à frente das investigações. Funcionários judiciais e da polícia disseram que o artefato era composto por quatro pequenos bujões de gás de cozinha, quatro garrafas de gasolina e outras quatro com outro tipo de líqüido - aparentemente, o tricloroetileno (um tipo de substância líqüida, não-inflamável, usada como solvente e em lavagem de roupas). Não havia detonador. A rádio Europe-1 informou que um turista encontrou um saco plástico preto contendo o artefato. Uma funcionária da igreja confirmou que a basílica foi esvaziada depois que o que ela descreveu como "um pacote suspeito" foi encontrado no interior do templo na manhã desta terça-feira. A basílica do Sacré Coeur, que fica no alto da colina de Montmartre, é um dos mais importantes pontos turísticos de toda a França, tendo atraído 8 milhões visitantes no ano passado.