Polícia evacua terminal 2 de aeroporto de Londres O terminal 2 do Aeroporto de Heathrow, Londres, foi evacuado às 9h20 (de Brasília) e ficou fechado por 90 minutos, nesta manhã, após a descoberta de uma mala suspeita deixada no saguão principal. Os aviões continuaram partindo normalmente dos outros terminais, mas os vôos saindo da Asa 2 sofreram atrasos. O Aeroporto de Heathrow está em alerta máximo há quatro dias, a exemplo de outros aeroportos britânicos, em razão da possibilidade de um ataque da Al-Qaeda. Há tropas e policiais armados mantendo uma vigilância estrita dos arredores dos terminais, com blitze nas principais vias parando os veículos para averiguações. Ministro egípcio pede reunião de emergência da Liga Árabe No Cairo, o ministro de Relações Exteriores do Egito, Ahmed Maher, pediu formalmente reunião de emergência à Liga Árabe para discutir a crise do Iraque, informou uma agência de notícias egípcia. O pedido foi enviado a Amr Moussa, secretário-geral da Liga, composta por 22 países árabes.