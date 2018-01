Polícia evita atentados a instalações petrolíferas no Iêmen As forças de segurança do Iêmen frustraram nesta sexta-feira dois atentados com carros-bomba que teriam como alvos instalações de companhias petrolíferas no sul do país, e mataram quatro suspeitos de terrorismo, informou a rede de TV árabe Al Jazira. Segundo a emissora, durante os combates morreu um dos policiais encarregados da proteção de uma das instalações petrolíferas, nas províncias de Maareb e Hadramaut. Os atacantes planejavam lançar quatro carros carregados de explosivos contra o porto para exportação de petróleo em Hadramaut, uma refinaria e uma instalação para a produção de gás em Maareb, explicou o comunicado. O primeiro atentado foi frustrado por volta das 5h15 (23h15 de quinta-feira, em Brasília), quando dois supostos terroristas tentaram invadir o porto. A segunda ação terrorista, em Maareb, também com dois carros-bomba, foi abortada 35 minutos mais tarde. "Os quatro carros explodiram antes de atingir os seus alvos", acrescenta a nota. O comunicado condena os ataques, que "não levarão o Iêmen a abandonar seus esforços na luta contra os terroristas, que tentam prejudicar a segurança e a estabilidade". O país se prepara para realizar eleições presidenciais na próxima quarta-feira. O número dois da rede terrorista internacional Al-Qaeda, o egípcio Ayman al-Zawahiri, ameaçou em um vídeo divulgado no último dia 11 pela televisão Al Jazira promover novos ataques na região petrolífera do Golfo Pérsico.