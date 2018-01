Polícia evita provável atentado em Milão A polícia italiana evitou na noite de sábado a explosão de um botijão de gás na movimentada estação do metrô Catedral em Milão. Nas proximidades foi encontrado um pano com inscrições em italiano e árabe enaltecendo "a causa de Alá". Os autores do provável atentado abriram a chave do botijão de 30 quilos e atearam fogo, mas agentes perceberam as chamas pelo circuito interno de tevê e conseguiram debelá-las. Ninguém ficou ferido. O botijão estava dentro de uma bolsa de tacos de golfe, debaixo de uma escada rolante. A polícia antiterrorismo está examinando as fitas na esperança de identificar os agressores. Um procurador de Milão, Ferdinando Pomarici, não descartou a possibilidade de ter-se tratado de uma tentativa de atentado terrorista "com uma matriz islâmica".