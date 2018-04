Polícia evita que pai seja sepultado perto de filhos Um grupo de policiais americanos da cidade de Tacoma-Pierce comprou todos os túmulos vizinhos àqueles onde foram enterradas duas vítimas de um crime que chocou os EUA. Os agentes juntaram dinheiro para impedir que o pai de duas crianças fosse enterrado ao lado delas. Josh Powell, o pai, incendiou a própria casa com as crianças dentro no dia 5. Ele era suspeito do desaparecimento da mulher, em 2009. Powell atacou as crianças com um machado antes de iniciar o incêndio e se matar.