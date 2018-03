Polícia explode caminhão suspeito em Londres A polícia britânica informou hoje que está à procura do motorista de um caminhão suspeito que foi deixado em uma rua de Londres no dia do funeral da rainha-mãe. Hoje, a polícia realizou uma explosão controlada do veículo, que tinha placas da Irlanda do Norte e fora deixado na última terça-feira próximo à margem do rio Tâmisa, na altura do distrito financeiro da capital britânica, conhecido como City. Uma porta-voz da polícia de Londres, falando na condição de anonimato, disse que não poderia confirmar ou negar informações veiculadas pela imprensa segundo as quais sacos de fertilizantes haviam sido encontrados dentro do caminhão. Segundo especialistas, nitrato de amônia, uma substância química encontrada em fertilizantes, pode ser usado para fabricar bombas potentes. Segundo a porta-voz, o caminhão foi parado pela polícia na tarde da última terça-feira em uma área próxima à London Bridge, mas o motorista fugiu, levantando suspeitas entre os agentes. No mesmo dia mais cedo, cerca de 400.000 pessoas ocupavam as ruas de Londres para acompanhar o funeral da rainha-mãe. Segundo o inspetor-chefe da polícia de Londres, Steve Eastwood, as investigações estão no início e seria muito importante que o motorista do caminhão fosse até a polícia para esclarecer o assunto. Eastwood disse também que havia junto com o condutor uma mulher, que também fugiu. No mês passado, a Scotland Yard alertou para a possibilidade de ocorrer um atentado a bomba por parte de dissidentes do Exército Republicano Irlandês (IRA) que se opõem ao acordo de paz na Irlanda do Norte.