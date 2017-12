Polícia fecha jornal no Zimbábue e prende 18 jornalistas A polícia fechou o único jornal independente do Zimbábue e prendeu 18 jornalistas neste sábado, um dia depois de a Justiça do país derrubar uma decisão do governo e autorizar a publicação do diário, The Daily News. O jornal publicou uma edição de apenas oito páginas neste sábado, com um editorial dizendo que as leis com restrições à mídia estavam ?no ponto para cair?. O jornal faz críticas freqüentes ao governo de 23 anos do presidente Robert Mugabe. Gugulethu Moyo, consultor legal do jornal, disse que a batida policial mostra o autoritarismo crescente do governo. ?Usaram força bruta para nos fechar à força, já que não conseguiram, na Justiça?, disse. O governo não comentou o incidente, mas uma rádio estatal acusou o jornal de funcionar ilegalmente. A polícia soltou os 18 jornalistas detidos depois que os advogados do jornal convenceram as autoridades de que os presos eram da equipe responsável pela edição de domingo, e não tinham responsabilidade sobre o jornal de sábado.