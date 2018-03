Polícia fecha ruas de Londres por temor a pacotes suspeitos Várias ruas do oeste de Londres foram fechadas nesta quarta-feira, como medida de precaução após vários pacotes suspeitos terem sido encontrados, informou uma porta-voz da Polícia Metropolitana. Agentes da polícia foram ao local após a confirmação da existência de alguns pacotes, aparentemente similares, em várias ruas da área de Shepherd´s Bush e Hammersmith. Segundo a polícia, os motoristas foram aconselhados a evitar o oeste de Londres devido ao grande engarrafamento causado pelo fechamento de ruas. A porta-voz da Scotland Yard insistiu que a decisão de bloquear as vias foi tomada como medida de precaução. De acordo com a rede "BBC", não foram encontrados explosivos nos pacotes suspeitos. Londres está em estado de alerta após os atentados terroristas de 7 de julho do ano passado contra a rede de transporte, nos quais 56 pessoas morreram - quatro delas terroristas suicidas - e cerca de 700 ficaram feridas.