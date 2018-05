Polícia fere cinco pessoas durante protesto na Síria

Os protestos ocorreram um dia depois de o presidente da Síria, Bashar al-Assad, ratificar a lei que encerra o estado de emergência vigente há 48 anos numa tentativa de acalmar os opositores ao seu governo.

Segundo testemunhas, os manifestantes pediram a queda do regime sírio, ecoando os gritos que se ouviram durante os movimentos que nos últimos meses depuseram os governos do Egito e da Tunísia. Os relatos não puderam ser confirmados por fontes independentes porque o governo sírio expulsou os jornalistas do país e restringiu o acesso a áreas de protesto.

Desde meados de março, mais de 200 pessoas morreram na Síria em conflitos com a polícia durante manifestações. As informações são da Associated Press.