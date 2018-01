Polícia filipina prende membro "histórico" do grupo Abu Sayyaf A Polícia filipina anunciou neste domingo a detenção de Anggin Yunos, um membro "histórico" do grupo fundamentalista islâmico Abu Sayyaf, ligado a vários assassinatos e seqüestros na região. Yunos, também conhecido como Abu Yunos, foi detido na quinta-feira em Isabela, capital da ilha de Basilan, considerada o reduto do Abu Sayyaf. A Polícia suspeita que a militância de Yunos em Abu Sayyaf se remonta a 1995, quando participou com outros membros do grupo do assalto a Ipil, onde atracaram vários bancos em uma ação na qual destruíram parte das infra-estruturas dessa cidade de Zamboanga do Sul. Também é relacionado a Yunos o seqüestro, em 2001, de cerca de 20 filipinos e vários cidadãos estrangeiros no complexo turístico de Duas Palmas, na ilha de Palawan (leste). O detido se encontra sob custódia policial e está sendo submetido a interrogatório especial. Sua detenção coincide com a ofensiva lançada na ilha de Sulu para encontrar Jadafi Janjalani, atual líder do Abu Sayyaf, grupo que Washington relaciona à Al Qaeda. Segundo a inteligência filipina, Janjalani presta serviços a Dulmatin e Umar Patek, os dois especialistas em explosivos da Jemaah Islamiya e supostos participantes do atentado que em 2002 matou 202 pessoas na ilha indonésia de Bali.