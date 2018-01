Polícia francesa apreende 1,98 tonelada de cocaína Em uma operação coordenada por autoridades venezuelanas e apoiada pela Inglaterra, a Marinha francesa apreendeu ontem 1,98 tonelada de cocaína a bordo do pesqueiro Carolina, de bandeira venezuelana, no mar das Antilhas, em frente à costa da Guiana Francesa. A droga está avaliada em US$ 1,35 bilhão. A operação, batizada de "Balise", foi elogiada pelo primeiro-ministro Lionel Jospin. Em um comunicado divulgado hoje, Jospin expressou sua "satisfação" e felicitou os civis e militares que participaram da apreensão, segundo ele, "um êxito da cooperação internacional". O pesqueiro Carolina, de 14 metros de comprimento, era seguido havia dias pela Marinha francesa. No início do mês, ele foi avistado a 500 km a nordeste Caiena, a principal cidade da Guiana Francesa, em águas internacionais, por um avião de vigilância francês. A droga apreendida, os tripulantes e o pesqueiro Carolina serão entregues às autoridades venezuelanas. A previsão é que eles cheguem ainda hoje ao país. As informações são da Associated Press.