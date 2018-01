Polícia francesa captura chefe militar do ETA As autoridades do sudeste da França recapturaram nesta quinta-feira o suposto chefe militar do grupo separatista basco ETA, que fugira de uma penitenciária da cidade francesa de Bayona há um ano, informou a polícia. Ibon Fernández de Iradi - o ?Susper?, de 32 anos - e dois companheiros foram presos em Mont de Marsan, próximo à fronteira com a Espanha. O ministro do Interior espanhol Angel Acebes disse em entrevista coletiva, em Madrid, que a captura de Fernández de Iradi foi ?uma operação de grande importância?. O ETA luta desde os anos 60 para a criação de um Estado basco independente. Seus atentados já provocaram mais de 800 mortes.