Polícia francesa expulsa 46 ciganos de prédio em Lyon

Segundo ele, a prefeitura alegava que o prédio abandonado era insalubre, mas na realidade o que acontece "é uma caça aos ciganos. Eles viviam em um imóvel com água e eletricidade, eles estavam integrados no bairro com os vizinhos", afirmou. A maioria dos ciganos expulsos na França, uma política que começou na época do presidente Nicolas Sarkozy, mas está sendo prosseguida por seu sucessor socialista François Hollande, é de cidadãos romenos e búlgaros, que são da União Europeia (UE).