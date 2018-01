Polícia francesa prende "executiva" do sexo A polícia francesa deteve uma britânica de 40 anos, diplomada na Sorbonne e que parecia uma perfeita "executive woman", mas que na verdade coordenava uma multinacional do sexo, que cobria, principalmente, a Europa, os Estados Unidos e a América do Sul. Margaret Mac Donald, com uma coleção de diplomas universitários, perfeito conhecimento de pelo menos seis idiomas, um computador portátil sempre à mão e freqüentadora dos aeroportos das grandes capitais, administrava um staff de 450 garotas de programa (e 30 gigolôs). Rapidamente batizada pela mídia francesa de a "Madame Claude" britânica - em referência à mítica "senhora" que na década de 60 dirigiu um refinadíssimo circuito de prostituição e gerou um dos grandes escândalos da época, envolvendo até mesmo o presidente George Pompidou -, Mac Donald foi presa em Paris há alguns dias. Segundo a polícia, a culta dama declarou na prisão Fleury Merogis que ignorava o fato de suas funcionárias terem se prostituído. Mas a polícia já interrogou algumas das mulheres, depois de rastreá-las através do computador de Mac Donald, que também guardava uma lista de clientes, entre eles industriais, astros de cinema, homens de negócio e esportistas. O preço geral cobrado dos clientes era de 1.000 euros por hora, mas havia uma tarifa especial de 5.000 euros por um final de semana. Mac Donald ficava com 40% do valor. A brigada francesa contra a indústria sexual estava atrás da britânica há muito tempo. Em junho de 2001, com a prisão de Laura Scheich, uma alemã de 21 anos que dirigia a "sucursal" parisiense da vasta rede tecida por Mac Donald, ficou mais fácil seguir seus passos. Margaret Mac Donald é solteira, não tem filhos e é uma ex-garota de programa. Até hoje vivia em suas residências de Atenas, Londres e Milão, ou em luxuosos hotéis de outras cidades. Precavida, vinha mantendo distância de Paris, mas nos últimos dias se viu obrigada a viajar à capital francesa para "recrutar" novas garotas, mas acabou sendo detida pela polícia.