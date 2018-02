Polícia grega prende 11 suspeitos de grupo terrorista A polícia afirmou nesta terça-feira ter atingido em cheio o grupo guerrilheiro urbano 17 de Novembro com a detenção de 11 suspeitos de serem os responsáveis pela maior parte dos ataques promovidos pelo grupo em sua trajetória de 27 anos de atentados e assassinatos. O ministro de Ordem Pública, Mihalis Chrisohoidis, disse que o golpe sofrido pelo 17 de Novembro e os esforços da polícia para conter o "terrorismo" permitirão que a Grécia concentre-se exclusivamente na organização dos Jogos Olímpicos de 2004, cuja sede será Atenas. "Aplicamos um duro golpe contra a organização terrorista 17 de Novembro", disse. "Nossos jovens podem agora se preparar para aquela maravilhosa celebração mundial, a celebração da juventude durante os Jogos Olímpicos na Grécia", declarou o ministro. A polícia anunciou que outro suspeito, identificado como Costas Telios, rendeu-se no porto de Thessaloniki, no norte do país, e foi detido. O professor de 40 anos teria admitido sua participação no roubo de cerca de 100 foguetes antitanque de um depósito do Exército em 1989 e de um assalto a mão armado. Ela estava sendo levado a Atenas. Telios aparentemente rendeu-se depois de seu nome ter sido mencionado em documentos policiais obtidos pela imprensa local. De acordo com Fotis Nassiakos, os homens detidos até o momento participaram da maior parte dos "atos criminosos e terroristas perpetrados pelo 17 de Novembro".