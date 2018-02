Polícia grega prende 120 imigrantes ilegais em Creta A polícia grega deteve hoje 120 imigrantes ilegais na ilha de Creta no momento em que oficiais da Guarda Costeira vasculhavam uma embarcação suspeita de servir ao tráfico de seres humanos, informaram autoridades ilegais. Os imigrantes - todos homens - foram detidos em Milopotamos, no sul de Creta, pouco depois de desembarcarem em uma praia deserta. A nacionalidade dos detidos é desconhecida. Ainda neste sábado, o Ministério da Marinha Mercante da Grécia informou que pelo menos 18 imigrantes estão isolados, devido ao mau tempo, em uma pequena ilha no Mar Egeu, situada a cerca de 20 quilômetros da costa turca. Um helicóptero despejou mantimentos e, aparentemente, os imigrantes não correm riscos.