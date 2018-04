Polícia grega prepara-se para protestos contra Merkel

Merkel conversará com o primeiro-ministro da Grécia, Antonis Samaras, em meio ao crescente descontentamento com os cortes de gastos públicos. As autoridades gregas, que tentam convencer os credores do resgate financeiro a liberaram uma parcela vital de empréstimo, estão determinadas a prevenir tumultos. A Alemanha insiste que o governo grego efetue mais reformas e medidas de austeridade para acertar a economia e permanecer solvente.

O ministro da Ordem Pública, Nikos Dendias, nesta segunda-feira pediu que os manifestantes "protejam a paz, e, acima de tudo, as expectativas do nosso país e nossa imagem internacional". Mais de 7 mil policiais estarão presentes durante a visita.

Reuniões públicas estarão proibidas desde o início da terça-feira em grande parte do centro de Atenas e em um raio de 100 metros da rota do comboio da chanceler. O porta-voz da polícia afirmou que a proibição não afetará outros dois protestos que devem acontecer em outras partes da cidade. As informações são da Associated Press.