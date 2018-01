A polícia disse, neste domingo, que um cão farejador descobriu 16 homens iraquianos, com idades entre 15 e 32 anos, e uma mulher síria, de 25 anos, na noite de sábado. O piloto do caminhão, um polonês, foi preso por suspeita de contrabando de pessoas. Mais tarde, dois jovens da Síria e do Iraque foram detidos, quando tentavam subir em um caminhão. Fonte: Associated Press.