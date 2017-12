Polícia identifica 5 terroristas, diz jornal Segundo o jornal americano Boston Globe, as forças policiais americanas identificaram hoje cinco supostos terroristas que estariam envolvidos nos atentados de ontem. A polícia teria recuperado um automóvel alugado e abandonado perto do aeroporto de Boston. Dentro do carro estava um manual de pilotagem de aviões, escrito em árabe. Dois dos identificados eram dos Emirados Árabes Unidos e um era piloto de avião. O jornal diz que os suspeitos entraram nos Estados Unidos pelo Canadá.