Polícia identifica mais cartas suspeitas para senadores Outras correspondências suspeitas enviadas para senadores norte-americanos foram encontradas nos Estados Unidos, afirmou a TV Bloomberg. A polícia do Capitólio está investigando um pacote suspeito deixando no terceiro andar do edifício Russell do Senado, em Washington. Segundo a TV, outra carta suspeita foi enviada ao escritório do senador Carl Levin em Michigan.