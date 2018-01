Polícia identifica pessoa ligada a mortes de libaneses A polícia libanesa identificou nesta quinta-feira, 2,uma pessoa envolvida nos assassinatos do ex-primeiro-ministro Rafik Hariri, do jornalista Samir Kasir e do político Georges Hawi, afirmou o deputado da maioria parlamentar Georges Adwan. Em entrevista à televisão LBC, Adwan - membro do partido Forças Libanesas - disse também que a polícia identificou outras pessoas que estão "por trás destes atentados", e que entregou um relatório a respeito à comissão internacional nomeada pela ONU para investigar esses crimes. Hariri morreu em 14 de fevereiro de 2005 em um atentado com carro-bomba em Beirute, e Kassir e Hawi em junho do mesmo ano, em circunstâncias semelhantes. O deputado libanês também disse que a comissão internacional tem "pistas" sobre o mais recente crime político, que matou o ministro da Indústria Pierre Gemayel em 21 de novembro. "Os dedos acusadores apontam para a Síria", acrescentou Adwan, sem dar mais detalhes, repetindo assim a tese da maioria parlamentar de que o regime de Damasco está por trás de todos esses crimes, pois as vítimas eram quase todas personalidades anti-sírias.