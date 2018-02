Polícia identifica suspeito de ataques ao Parlamento do Canadá

WASHINGTON - A polícia canadense investiga Michael Zehaf-Bibeau como possível suspeito nos ataques ao Parlamento, disse uma fonte próxima às investigações. Duas autoridades americanas disseram que o atirador era canadense de Quebec e se converteu ao Islã.

Pelo menos um atirador atacou ontem o edifício do Parlamento canadense, depois de matar um soldado que guardava o Memorial de Guerra Nacional, no segundo atentado contra militares no país em três dias. Deputados e senadores estavam em sessão e o primeiro-ministro Stephen Harper se reunia com partidários quando o suspeito entrou no prédio e trocou cerca de 30 tiros com seguranças, antes de ser morto em corredor que dá acesso ao plenário.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No início da noite, a polícia continuava a busca por ao menos um segundo atirador. O suspeito morto foi identificado como Michael Zehaf-Bibeau, um cidadão canadense de 32 anos convertido ao islamismo. Segundo a CNN, ele tinha uma história de dependência de drogas antes da conversão./ COM REUTERS