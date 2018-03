ASSOCIATED PRESS, Agência Estado

A polícia confirmou a identificação após uma investigação no local, entrevistas e exame de evidências, incluindo DNA, afirmaram autoridades locais. A polícia encontrou na casa de Chen um carta que falava sobre suicídio. Ele estava descontente com sua vida e provocou o incêndio para desabafar sua raiva, acrescentaram as autoridades de Xiamen.