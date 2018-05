Polícia identifica vítimas de queda de ultraleve no Rio

A queda ocorreu no Campo de Gericinó, área do Exército. Uma testemunha teria informado as autoridades que foram para o local que um problema em uma das asas teria causado a queda do ultraleve no Campo de Instrução do Exército.

A área foi isolada e caberá à Força Aérea Brasileira apurar as circunstâncias do acidente. Policiais civis da 30ª (Marechal Hermes) e 34ª (Bangu) delegacias também se deslocaram para a região do acidente.