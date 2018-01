Polícia impede assalto milionário no aeroporto de Heathrow A polícia britânica frustrou nesta segunda-feira uma tentativa de roubo de 40 milhões de libras esterlinas (equivalente a mais de R$ 200 milhões) em ouro e dinheiro de um galpão do aeroporto de Heathrow, informou a Polícia Metropolitana de Londres. Uma gang invadiu o galpão de carga da companhia Swissport Cargo a bordo de um veículo utilitário branco e renderam os funcionários com facas, porretes e pelo menos uma arma de fogo. Entretanto, mais de cem policiais já estavam a postos, à espera da tentativa de assalto. Pelo menos seis suspeitos foram detidos no veículo utilitário. Outros dois fugiram em um outro carro, mas um deles foi capturado mais tarde. Nenhum tiro foi disparado durante a operação, realizada nos arredores do aeroporto. Nenhum funcionário do galpão de carga ficou ferido. Um policial sofreu escoriações superficiais. "Ao prevenir esse crime, evitamos aquele que seria um dos maiores assaltos já cometidos dentro do Reino Unido", disse o detetive superintendente Barry Phillips, da divisão de patrimônio da Polícia Metropolitana de Londres. De acordo com ele, os suspeitos "sabiam onde as barras de ouro estavam e foram atrás delas". Phillips ressaltou que "houve muito planejamento para o assalto, mas a polícia conseguiu se antecipar".