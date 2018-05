Polícia impede protesto da oposição em Abidjã A polícia impediu ontem a realização de um protesto em Abidjã de simpatizantes de Alassane Ouattara, candidato da oposição reconhecido internacionalmente como o vencedor das eleições presidenciais do mês passado na Costa do Marfim. Na quinta-feira, forças de segurança leais ao presidente interino Laurent Gbagbo, que diz ter vencido a votação, entraram em choque com os manifestantes e pelo menos 30 pessoas foram mortas.