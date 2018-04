Polícia indiana detém líder separatista na Caxemira

Rajendra disse que a detenção foi um "sucesso significativo" para as forças do governo indiano, que lutam contra o movimento de desobediência civil da população local. "Ao contrário de outros separatistas, ele liderava os protestos a partir da clandestinidade", disse Rajendra. Desde junho, a Caxemira, único Estado da Índia onde a maioria da população é muçulmana, tem sido abalada por violentos protestos contra Nova Délhi. Os protestos populares e a repressão do governo indiano já deixaram 111 pessoas mortas, a maioria adolescentes e homens jovens na faixa dos 20 anos.

O sentimento contra a Índia é forte na região disputada do Himalaia, dividida entre Índia e Paquistão e reivindicada pelos dois países. Os manifestantes querem a independência da região ou então que ela seja anexada ao Paquistão.

Alam é um dos principais ativistas que chefiaram os protestos no verão (no Hemisfério Norte) de 2008, quando os habitantes muçulmanos protestaram contra a transferência de 40 hectares de terras para um santuário hindu no Himalaia. Ele foi detido após o protesto e ficou preso até maio deste ano, quando foi solto pelas autoridades. Quando a atual onda de protestos começou em junho, Alam caiu na clandestinidade.