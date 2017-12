Polícia indiciará homem que se jogou no Niagara O homem que se jogou no Rio Niagara e boiou até que a correnteza o arrastasse pelas cataratas, de 54 metros de altura, será indiciado por ?exibição ilegal de habilidades artísticas? ? no caso, habilidade para despencar de um penhasco coberto por uma vazão de água 570.000 litros por segundo e sobreviver. Kirk Jones, de 40 anos, de Canton, Michigan, é a primeira pessoa a saltar nas Cataratas do Niagara sem equipamentos de segurança e continuar vivo. Jones, por enquanto, permanece hospitalizado na cidade de Niagara Falls em condições estáveis. A polícia ainda não sabe o que o levou à façanha ? mais provavelmente uma tentativa de suicídio. Por enquanto, segundo o inspetor da polícia de Niagara Falls, estão lhe aplicando testes psicológicos. Mas, quando se recuperar, ele poderá ter de encarar uma multa de US$ 10.000 por não usar equipamento de proteção. Para Brian Merret, o administrador da Comissão dos Parques do Niagara acha-o um ?idiota?. ?Tivemos de ir lá buscá-lo. É por isso que não perdoamos essas coisas. Põe todo nosso pessoal, os bombeiros, os paramédicos, todo mundo, em risco para resgatá-lo. É por isso que têm-se de ser duro com o exibicionismo.? Roger Woodward, de Huntsville, Alabama, não o acha idiota, mas sortudo. ?É o homem de mais sorte que já vi. Quero encontrá-lo e passar a mão em sua cabeça. Talvez eu ganhe na loteria.? Clique aqui para ler a história completa do mergulho incrível.