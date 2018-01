Polícia indonésia detém oito membros do Jemaah Islamiya Oito supostos membros do grupo Jemaah Islamiya, considerado o braço da rede Al-Qaeda na Ásia, foram detidos em várias batidas antiterroristas na Indonésia, informou nesta terça-feira, 27, o jornal The Jakarta Post. A última detenção aconteceu na segunda-feira, 26, na cidade de Surabaia, em Java Oriental. A Polícia confiscou com o detido 12,5 quilos de dinamite. O suspeito foi identificado como Ahmad Sachrul Uman, conhecido como Khoirul, de 24 anos. "Achamos que Khoirul é membro de um grupo terrorista dirigido pelo militante Abu Dujana, que recebeu treinamento terrorista no Afeganistão", informou à imprensa o chefe da polícia de Surabaia, Heri Dahana. Abu Dujana é o segundo homem mais procurado na Indonésia, depois do suposto líder do grupo. Acredita-se que ele tenha fugido das batidas da semana passada na cidade de Yogyakarta, também em Java. A sua organização está supostamente envolvida no atentado a bomba em Jacarta, em 2003, que matou 12 pessoas, e nos ataques de Bali, de 2002, que deixaram 202 mortos. A operação antiterrorista começou no dia 20 de março, com uma batida em Yogyakarta, na qual dois suspeitos morreram, um foi ferido e foram detidas cinco pessoas. A polícia confiscou dois rifles M-16, três pistolas, 400 balas e três motos.