Polícia indonésia dispersa manifestantes A polícia indonésia usou jatos d´água, tiros e bombas de efeito moral para conter um confronto com centenas de ativistas islâmicos que se reuniram em frente à Embaixada dos Estados Unidos em Jacarta, capital do país. Policiais agrediram vários manifestantes com cacetetes, disseram testemunhas, mas não há informações de que alguém tenha ficado seriamente ferido nos confrontos. O grupo, com cerca de 500 pessoas, também fez uma manifestação em frente ao prédio das Nações Unidas. Protestos anti-EUA também foram vistos por toda a Indonésia, país com a maior população muçulmana do mundo. Na cidade de Makassar, por exemplo, indonésios queimaram bandeiras americanas e destruíram a fachada de uma loja do McDonald´s.