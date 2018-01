Polícia indonésia procura reconstituir atentado de Bali A polícia indonésia já conseguiu reconstituir parcialmente as grandes linhas de planejamento do atentado de Bali após ter interrogado um suspeito que admitiu ter ajudado a fabricar a bomba, informou hoje um porta-voz. "Podemos agora nos concentrar melhor sobre o essencial no nosso inquérito porque já estamos em condições de fazer um esboço de reconstituição do atentado", declarou o oficial da polícia indonésia, Edward Aritonang. Aritonang esclareceu que os investigadores procuram vários cúmplices do detido Amrozi, que segundo a polícia confessou ter ajudado a fabricar a bomba que destruiu duas discotecas cheias de turistas estrangeiros em Bali, matando cerca de 200 pessoas dia 1 2 de outubro passado. O chefe da equipe internacional de investigadores, Made Mangku Pastika, declarou na sexta-feira que Amrozi reconheceu à polícia ter pretendido "matar tantos norte-americanos quantos possível", para se vingar da "opressão de Washington contra os muçulmanos". A polícia indonésia procura pelo menos cinco cúmplices do homem detido, entre eles dois irmãos seus, Ghufron e Ali Imron, que se supõe tenham estado em Bali por ocasião do atentado e que se encontram agora com paradeiro desconhecido.