Polícia inglesa conclui identificação de prostitutas mortas A polícia inglesa anunciou nesta sexta-feira a identificação da quinta prostituta morta em uma série de assassinatos na região de Ipswich, no leste da Inglaterra. Com isso, as autoridades locais concluíram a identificação daquelas que, acredita-se, seriam vítimas de um assassino em série. A última das cinco vítimas foi identificada formalmente como Annette Nichols, de 29 anos, segundo Stewart Gull, superintendente do Departamento de Investigações da Polícia de Suffolk. Entretanto, os médicos-legistas mais uma vez não chegaram a uma conclusão sobre a causa da morte. "Uma autópsia realizada na noite passada não foi capaz de revelar com clareza a causa da morte", disse Gull. Até o momento, as autoridades locais determinaram apenas a causa da morte de duas das cinco vítimas, ambas mortas por estrangulamento. A polícia conecta os cinco assassinatos ao mesmo criminoso devido a algumas características reincidentes. Apesar disso, uma equipe diferente foi destacada para a investigação de cada morte, disse Gull. Na quinta-feira, a polícia identificou a quarta vítima como Paula Clennell, de 24 anos. Os cinco corpos encontrados até o momento foram descobertos num intervalo dez dias iniciado em 2 de dezembro, quando o corpo de Gemma Adams, de 25 anos, foi encontrado num córrego.