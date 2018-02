Polícia inglesa em Paris para reabrir caso de Diana O comissário da polícia de Londres está contatando, hoje, uma equipe de policiais de Paris para participar de uma nova investigação sobre a morte da princesa Diana, segundo informações da Polícia Metropolitana. Sir John Stevens, comissário da Polícia Metropolitana, e uma equipe de detetives planeja encontrar-se com os investigadores franceses para seguir o passos dados pela princesa na noite do acidente que a matou, além de seu namorado, Dodi Fayed, e o motorista do carro, Henri Paul, no dia 31 de agosto de 1997. Stevens encarregou-se da investigação sob a direção do juiz Michael Burgess para examinar teorias de que Diana teria sido vítima de uma conspiração, atribuída à família real ou às agências de inteligência, embora a investigação francesa imediata ao acidente tenha concluído que Paul, que guiava em alta velocidade, estava sob efeito de álcool.