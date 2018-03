Polícia inglesa investiga morte de pára-quedista Um cadete do Exército britânico caiu de uma altura de 4.000 metros para a morte durante um salto de pára-quedas, levando as autoridades a iniciarem uma investigação de assassinato. As cordas do pára-quedas de Stephen Hilder, de 20 anos, foram cortadas. A polícia já começou a revistar o alojamento de Hilder na academia militar de Shrivenham, e a interrogar amigos e parentes. Um pára-quedista experiente, com mais de 200 saltos, Hilder participava de uma competição com sete outros concorrentes no Campeonato Nacional da British Collegiate Parachute Association.