Polícia inglesa prende dono de apartamento de arquiteta assassinada

Jefferies teria dito à polícia que viu Yeates e duas pessoas deixarem o prédio

Um homem de 65 anos foi preso na Grã-Bretanha, suspeito de ser o assassino da arquiteta Joanna Yeates, cujo corpo foi encontrado no dia do Natal.

A polícia diz que a prisão foi feita na manhã desta quinta-feira, no endereço onde Yeates vivia, na cidade de Bristol, sudoeste da Inglaterra.

O suspeito seria o proprietário do apartamento onde a jovem vivia, Chris Jefferies, que mora no apartamento em cima do dela.

O caso de Yeates ganhou destaque na Inglaterra por causa das circunstâncias incomuns do crime.

A arquiteta de 25 anos desapareceu no dia 17 de dezembro, após comprar uma pizza e duas garrafas de cidra no caminho para casa, quando voltava de um bar.

Seu casaco, carteira, chaves e telefone celular estavam em seu apartamento e não havia sinal de arrombamento ou luta na propriedade.

O namorado de Yeates, Greg Reardon - que vivia com ela, mas estava fora da cidade visitando a família - ligou para a polícia quando voltou de viagem, dois dias depois, dizendo que ela estava desaparecida.

Corpo de Joanna Yeates foi encontrado no dia 25

No último dia 25, o corpo da arquiteta foi encontrado coberto de neve em uma estrada rural a cinco quilômetros de seu apartamento por um casal que estava passeando com seus cachorros.

A autópsia revelou que ela havia sido estrangulada.

Exames forenses

Um porta-voz da polícia disse que exames forenses estão sendo realizados e voltou a pedir a ajuda de qualquer que possa ter informações sobre o caso.

Policiais apreenderam um carro prateado na rua onde Joanna Yeates morava e também estão examinando outro carro na mesma rua.

Durante as investigações, Jefferies teria dito à polícia que viu três pessoas, uma das quais seria a arquiteta, deixando o prédio no dia em que ela desapareceu.

O professor aposentado teria dito que viu o grupo por volta das 21h, pouco depois que Yeates havia chegado em casa, enquanto ele estacionava o carro na rua.

Mas na quarta-feira, em entrevista a jornalistas, Jefferies negou ter dito à polícia que viu Yeates saindo com outras duas pessoas.

Imagens de circuito interno de TV gravadas após as 20h do dia 17 de dezembro mostram Joanna Yeates indo a um supermercado Waitrose, depois a uma loja de bebidas, onde ela comprou duas garrafas de cidra, e finalmente a um supermercado Tesco, onde ela comprou uma pizza.

Um recibo da compra foi encontrado em seu apartamento, mas os detetives não acharam nenhum sinal da pizza ou de sua embalagem. A polícia acredita que a localização do produto possa ajudar a resolver o caso.