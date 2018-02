Polícia inglesa resgata 102 crianças vítimas de abusos Uma investigação sobre suspeitos de pornografia infantil resgatou 102 crianças de abusos, na Inglaterra, anunciou, hoje, a polícia britânica. A Operação Ore é o braço inglês de uma investigação global, liderada pelo Federal Bureau of Investigation (FBI), dos Estados Unidos, que já caçou milhares de suspeitos de acessar pornografia infantil pela internet em todo o mundo. ?Crianças inocentes e vulneráveis e adolescentes têm sofrido sistematicamente abusos para que seus exploradores possam comerciar imagens pela internet, principalmente?, disse Jim Gamble, assistente do chefe da National Crime Squad. A NCS disse que 102 crianças foram retiradas de situações em que corriam risco, sem dar mais detalhes. Informou, também, que 1.230 pessoas foram condenadas em resultado da investigação. Segundo um porta-voz da força policial, a pena mais longa imposta foi 12 anos por distribuição de pornografia. Mais de 1.300 casos estão ainda sendo investigados na Inglaterra, segundo a NCS. Policiais da Inglaterra e do País de Gales deverão participar, hoje, de um seminário em Birmingham para atualizar-se na Operação Ore.