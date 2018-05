Polícia intensifica segurança na Irlanda do Norte

LONDRES - A polícia da Irlanda do Norte intensificou os controles de segurança por causa do temor de que os grupos dissidentes republicanos tentem realizar algum atentado durante este fim de semana.

A medida foi tomada três semanas depois que o policial Ronan Kerr, católico de 25 anos, foi assassinado em Omagh (oeste da Irlanda do Norte) após a explosão de uma bomba encostada em seu veículo, ato que supostamente foi praticado por dissidentes republicanos.

"Os grupos terroristas dissidentes identificam agentes e os têm como alvos com o único objetivo de matá-los", assinalou um porta-voz do Serviço de Polícia da Irlanda do Norte.

"Tomamos estes passos para manter a segurança das comunidades e dos agentes. Não o faríamos se não fosse absolutamente necessário para proteger vidas", acrescentou.

Segundo as forças da ordem, três homens foram detidos nesta sexta-feira em Armagh, na fronteira com a República da Irlanda, como parte das investigações sobre a atividade dos dissidentes.

A polícia qualificou estas detenções de "significativos" e, segundo a imprensa, os agentes confiscaram vários objetos do veículo no qual estavam os três homens quando foram detidos.