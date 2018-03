Polícia interroga Olmert em investigação por corrupção O primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, voltou a ser interrogado hoje pela polícia do país como parte da investigação de um caso de corrupção. Investigadores estiveram hoje na residência oficial do primeiro-ministro em Jerusalém e conduziram um interrogatório que estendeu-se por aproximadamente duas horas. Micky Rosenfeld, porta-voz da polícia israelense, não dispunha de detalhes do interrogatório. A investigação concentra-se em somas de dinheiro que Olmert teria recebido do empresário judeu americano Morris Talansky antes de tornar-se primeiro-ministro. Em depoimento prestado em maio, Talansky disse à polícia que deu a Olmert centenas de milhares de dólares em envelopes cheios de dinheiro e que parte da quantia foi usada para pagar charutos, hotéis e outras extravagâncias. Olmert nega ter agido ilicitamente, mas prometeu renunciar caso seja indiciado.