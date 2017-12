Polícia interroga presidente de Israel pelo segundo dia Oficiais da Polícia Nacional continuam nesta quarta-feira o interrogatório do presidente de Israel, Moshé Katsav, acusado de assédio sexual contra duas funcionárias de sua residência oficial e de favorecimentos na concessão de indultos. O interrogatório começou na quarta-feira na residência presidencial, em Jerusalém, e se estendeu por sete horas, informou a Polícia. Katsav disse aos investigadores que foi vítima de uma tentativa de extorsão por parte de uma das queixosas, identificada como "A", depois de se negar a estender o seu contrato. O jornal "Yedioth Ahronoth" informou esta semana, antes do começo do interrogatório, que "A", além de um emprego, exigiu US$ 50 mil, aparentemente para não revelar que tinham mantido relações íntimas. Segundo o jornal "Maariv", Katsav negou ter mantido relações sexuais com "A" e garantiu que só teve com ela "relações profissionais". Um dos advogados do presidente, Zion Amir, declarou aos jornalistas que Katsav, no cargo desde 2000, "jamais cometeu um delito e não assediou sexualmente ninguém".